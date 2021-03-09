В Киеве спасателям пришлось освобождать девушку из ошейника после необычных игр

В Киеве молодая девушка стала жертвой необычной игры - праздничного квеста к 8 марта. Ее сковали в ошейник, но замок сломался. Чтобы освободить пленницу пришлось вызывать спасателей.
Об этом сообщает ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.
"8 марта в ходе квеста девушку приковали в ошейник, но замок в ней сломался. Сразу после вызова спасатели КАРС "Киевская служба спасения" выехали на место происшествия", - говорится в подписи к фото.
Спасателями была оказана неотложная помощь, девушка не пострадала.
В Киеве девушку освободили от ошейника (фото: dtp.kiev.ua)
В службе спасения напомнили, что работают они круглосуточно и готовы помогать в случае чрезвычайных ситуаций.
Пользователи сети пишут, что "могли бы и не позориться, а купить болторез за 300 грн". В целом подписчиков ситуация позабавила:
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