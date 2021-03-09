RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігор

Автор: Світлана Мащенко

У Києві молода дівчина стала жертвою незвичайної гри - святкового квесту до 8 березня. Її скували в нашийник, але замок зламався. Щоб звільнити полонянку довелося викликати рятувальників.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

"8 березня у ході квесту дівчину прикували в нашийник, але замок у неї зламався. Відразу після виклику рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" виїхали на місце події", - йдеться у підписі до фото.

Рятувальниками була надана невідкладна допомога, дівчина не постраждала.

У Києві дівчину звільнили від нашийника (фото: dtp.kiev.ua)

У службі порятунку нагадали, що працюють вони цілодобово і готові допомагати в разі надзвичайних ситуацій.

Користувачі мережі пишуть, що "могли б і не ганьбитися, а купити болторіз за 300 грн". В цілому дописувачів ситуація потішила:

  • Хороший тамада... І конкурси цікаві.
  • Це не квест, а рольові ігри.
  • Добре, хоч героїном не ширнулась.
  • Скинула окови побутового рабства.
  • Не дали комусь розважитися...

Раніше ми писали, що у київському метро відривалась еротичними танцями пасажирка, і курйозний момент потрапив на відео.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України спасатели
Читайте також
У Дніпрі "копи" витягли з крижаної води чотирьох людей: в мережі показали відео
7 кілометрів по глибоких заметах: рятувальники знайшли юнака, що заблукав у лісі під Черніговом
Прогноз погоди