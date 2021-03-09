У Києві рятувальникам довелося визволяти дівчину з нашийника після незвичайних ігор

У Києві молода дівчина стала жертвою незвичайної гри - святкового квесту до 8 березня. Її скували в нашийник, але замок зламався. Щоб звільнити полонянку довелося викликати рятувальників.
Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.
"8 березня у ході квесту дівчину прикували в нашийник, але замок у неї зламався. Відразу після виклику рятувальники КАРС "Київська служба порятунку" виїхали на місце події", - йдеться у підписі до фото.
Рятувальниками була надана невідкладна допомога, дівчина не постраждала.
У Києві дівчину звільнили від нашийника (фото: dtp.kiev.ua)
У службі порятунку нагадали, що працюють вони цілодобово і готові допомагати в разі надзвичайних ситуацій.
Користувачі мережі пишуть, що "могли б і не ганьбитися, а купити болторіз за 300 грн". В цілому дописувачів ситуація потішила:
Раніше ми писали, що у київському метро відривалась еротичними танцями пасажирка, і курйозний момент потрапив на відео.