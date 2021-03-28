В Киеве сожгли внедорожник, паркующийся на газоне: в сети ликуют (видео)

В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. В результате пожара оказалась полностью уничтожена передняя часть автомобиля. При этом очевидцы полагают, что причина возгорания – поджог.

Подробности и видео с места инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook .

"Изо дня в день владелец этой #Toyota (#AA5229EO) парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - говорится в сообщении.

На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто. Очевидец также рассказывает, что сгоревший автомобиль постоянно парковался возле дома.

В комментариях к публикации пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что иногда только такие методы помогают решить проблему.

Возможно даже проблема не в том, что машина физически кому-то мешала, проходу, часто такие олени свое корыто по пол часа прогревают, после чего на первых этажах в квартирах дышать нечем. К сожалению, до бронелобых только так и доходит.

Жестоко конечно... но поучительно...

Автомобиль сгорел со стыда, за своего владельца.

Есть надежда, что аналогично припаркованные задумаются.

Другие высказали мнение, что неправильная парковка – не повод портить чужое имущество.

Судя по комментариям. Если человеку имеют право спалить машину за то, что он неправильно паркуется, то водители имеют право ломать ноги пешеходам, которые перебегают дорогу в неположенном месте "что бы не бегали".

Извините, а де там газон? А блоки поставить не судьба, если так мешает сильно? Завтра другой поставит, тоже будете жечь?

Боже, люди, вы хуже зверей... Он не прав конечно, что парковался как попало, ну блин зачем поджигать...

Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)