В Киеве сожгли внедорожник, паркующийся на газоне: в сети ликуют (видео)
В Киеве в ночь с 27 на 28 марта сгорел внедорожник, который владелец регулярно парковал на газоне в одном из районов столицы. В результате пожара оказалась полностью уничтожена передняя часть автомобиля. При этом очевидцы полагают, что причина возгорания – поджог.
Подробности и видео с места инцидента опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.
"Изо дня в день владелец этой #Toyota (#AA5229EO) парковался у дома и на газоне. Сегодня ночью этот автомобиль загорелся. Совпадение?", - говорится в сообщении.
На опубликованном ролике можно заметить, что из-за пожара была полностью уничтожена передняя часть авто. Очевидец также рассказывает, что сгоревший автомобиль постоянно парковался возле дома.
В комментариях к публикации пользователи разделились на два лагеря. Первые считают, что иногда только такие методы помогают решить проблему.
- Возможно даже проблема не в том, что машина физически кому-то мешала, проходу, часто такие олени свое корыто по пол часа прогревают, после чего на первых этажах в квартирах дышать нечем. К сожалению, до бронелобых только так и доходит.
- Жестоко конечно... но поучительно...
- Автомобиль сгорел со стыда, за своего владельца.
- Есть надежда, что аналогично припаркованные задумаются.
Другие высказали мнение, что неправильная парковка – не повод портить чужое имущество.
- Судя по комментариям. Если человеку имеют право спалить машину за то, что он неправильно паркуется, то водители имеют право ломать ноги пешеходам, которые перебегают дорогу в неположенном месте "что бы не бегали".
- Извините, а де там газон? А блоки поставить не судьба, если так мешает сильно? Завтра другой поставит, тоже будете жечь?
- Боже, люди, вы хуже зверей... Он не прав конечно, что парковался как попало, ну блин зачем поджигать...
Скриншоты (facebook.com/KyivOperativ)
Напомним, что ранее в Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно.
Как мы ранее писали, в Киеве "герой парковки" получил гневное послание.