ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно

Новина українською → Винница, Четверг 04 марта 2021 09:52
В Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно В Виннице произошел конфликт между двумя мужчинами (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Виннице "герой парковки" поставил свой автомобиль на газон, после чего от прохожего ему поступило замечание. Водитель выбежал из машины и начал бить ногами мужчину

Видео нападения опубликовали на странице "Зупини Лося" на Facebook.

На странице написали, что страна должна знать своих "героев" в лицо. Но как оказалось, не все так просто в этой истории.

В Винннице водитель избил мужчину за замечание о парковке

Позже выяснилось, что нарушитель подкупил мужчину, оплатив ему в сервисе ремонт телефона. Мужчина, сделавший ему замечание, согласился урегулировать конфликт мирно. Несмотря на свое избиение он пожал руку "герою парковки".

В Виннице &quot;герой парковки&quot; жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданноВ Виннице возник конфликт между двумя мужчинами (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)

Более того, участники конфликта записали видео, на котором рассказали, что уладили ссору мирно.

В комментариях украинцы не поняли, почему мужчина, которого избили, согласился уладить все мирно.

  • Як би ця ситуація була в європейскій країні, то б прийшлось йому і автівку продати. А так і будем жити до тих пір в бідноті поки люба с... зможе підняти на тебе руку а тим паче ногу.
  • Краще таких конфліктів не допускати. Ну припаркувався х*рово, ну зробили зауваження, то від‘їдь.. просто цьому водію повезло, що він не натрапив на когось більш буйного із пістолетом.
  • Дешево! Мав би відповісти по закону.
  • Ужасно, стыд и срам.Я бы ему такого не простила, получить столько раз поджопник. Так его унижал, колбасил как не потреб, а тот ручку пожал.

Как мы ранее писали, в Киеве "герой парковки" получил гневное послание.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Герой парковки
LITE
В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия
В Украине резко поменяется погода: в какие области нагрянет зимняя стихия