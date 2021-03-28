У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)

У Києві в ніч з 27 на 28 березня згорів позашляховик, власник якого його регулярно паркував на газоні в одному з районів столиці. В результаті пожежі виявилася повністю знищена передня частина автомобіля. При цьому очевидці вважають, що причина займання – підпал.

Подробиці та відео з місця інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook .

"День у день власник цієї #Toyota (#AA5229EO) паркувався біля будинку і на газоні. Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику можна помітити, що через пожежу була повністю знищена передня частина авто. Очевидець розповідає, що згорілий автомобіль постійно паркувався біля будинку.

У коментарях до публікації користувачі розділилися на два табори. Перші вважають, що іноді такі методи допомагають розв'язати проблему.

Можливо навіть проблема не в тому, що машина фізично комусь заважала, проходу, часто такі олені своє корито по пів години прогрівають, після чого на перших поверхах у квартирах дихати нічим. На жаль, до бронелобих тільки так і доходить.

Жорстоко звичайно... але повчально...

Автомобіль згорів із сорому через свого власника.

Є надія, що аналогічно припарковані задумаються.

Інші висловили думку, що неправильна парковка – не привід псувати чуже майно.

Судячи з коментарів. Якщо людині мають право спалити машину за те, що вона неправильно паркується, то водії мають право ламати ноги пішоходам, які перебігають дорогу в недозволеному місці "щоб не бігали".

Вибачте, а де там газон? А блоки поставити не доля, якщо так сильно заважає? Завтра інший поставить, теж будете палити?

Боже, люди, ви гірше звірів... Він не правий звичайно, що паркувався як попало, ну блін навіщо підпалювати...

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)