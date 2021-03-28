У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)
У Києві в ніч з 27 на 28 березня згорів позашляховик, власник якого його регулярно паркував на газоні в одному з районів столиці. В результаті пожежі виявилася повністю знищена передня частина автомобіля. При цьому очевидці вважають, що причина займання – підпал.
Подробиці та відео з місця інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.
"День у день власник цієї #Toyota (#AA5229EO) паркувався біля будинку і на газоні. Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?", - йдеться в повідомленні.
На опублікованому ролику можна помітити, що через пожежу була повністю знищена передня частина авто. Очевидець розповідає, що згорілий автомобіль постійно паркувався біля будинку.
У коментарях до публікації користувачі розділилися на два табори. Перші вважають, що іноді такі методи допомагають розв'язати проблему.
- Можливо навіть проблема не в тому, що машина фізично комусь заважала, проходу, часто такі олені своє корито по пів години прогрівають, після чого на перших поверхах у квартирах дихати нічим. На жаль, до бронелобих тільки так і доходить.
- Жорстоко звичайно... але повчально...
- Автомобіль згорів із сорому через свого власника.
- Є надія, що аналогічно припарковані задумаються.
Інші висловили думку, що неправильна парковка – не привід псувати чуже майно.
- Судячи з коментарів. Якщо людині мають право спалити машину за те, що вона неправильно паркується, то водії мають право ламати ноги пішоходам, які перебігають дорогу в недозволеному місці "щоб не бігали".
- Вибачте, а де там газон? А блоки поставити не доля, якщо так сильно заважає? Завтра інший поставить, теж будете палити?
- Боже, люди, ви гірше звірів... Він не правий звичайно, що паркувався як попало, ну блін навіщо підпалювати...
Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)
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