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У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)

Новость на русском → Київ, Неділя 28 березня 2021 14:54
У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео) У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У Києві в ніч з 27 на 28 березня згорів позашляховик, власник якого його регулярно паркував на газоні в одному з районів столиці. В результаті пожежі виявилася повністю знищена передня частина автомобіля. При цьому очевидці вважають, що причина займання – підпал.

Подробиці та відео з місця інциденту опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" у Facebook.

"День у день власник цієї #Toyota (#AA5229EO) паркувався біля будинку і на газоні. Сьогодні вночі цей автомобіль загорівся. Збіг?", - йдеться в повідомленні.

На опублікованому ролику можна помітити, що через пожежу була повністю знищена передня частина авто. Очевидець розповідає, що згорілий автомобіль постійно паркувався біля будинку.

У коментарях до публікації користувачі розділилися на два табори. Перші вважають, що іноді такі методи допомагають розв'язати проблему.

  • Можливо навіть проблема не в тому, що машина фізично комусь заважала, проходу, часто такі олені своє корито по пів години прогрівають, після чого на перших поверхах у квартирах дихати нічим. На жаль, до бронелобих тільки так і доходить.
  • Жорстоко звичайно... але повчально...
  • Автомобіль згорів із сорому через свого власника.
  • Є надія, що аналогічно припарковані задумаються.

Інші висловили думку, що неправильна парковка – не привід псувати чуже майно.

  • Судячи з коментарів. Якщо людині мають право спалити машину за те, що вона неправильно паркується, то водії мають право ламати ноги пішоходам, які перебігають дорогу в недозволеному місці "щоб не бігали".
  • Вибачте, а де там газон? А блоки поставити не доля, якщо так сильно заважає? Завтра інший поставить, теж будете палити?
  • Боже, люди, ви гірше звірів... Він не правий звичайно, що паркувався як попало, ну блін навіщо підпалювати...

У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)

У Києві спалили позашляховик, який паркувався на газоні: в мережі радіють (відео)

Скріншоти (facebook.com/KyivOperativ)

Нагадаємо, що раніше у Вінниці "герой паркування" жорстко віддухопелив чоловіка, але історія закінчилася несподівано.

Як ми раніше писали, у Києві "герой паркування" отримав гнівне послання.

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