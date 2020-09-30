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В Киеве "герой парковки" получил гневное послание: текст записки

Киев, Среда 30 сентября 2020 13:20
В Киеве "герой парковки" получил гневное послание: текст записки
В Киеве на парковке мужчине оставили гневную записку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Киселева

"Герой парковки" заблокировал выезд трем автомобилям

В Киеве на Осокорках женщине пришлось под дождем идти пешком, так как наглый водитель заблокировал выезд для трех автомобилей. Женщина также передала, что ей пришлось нести массажный стол в руках из-за неправильной парковки этого водителя. Фотографию гневного послания опубликовали в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

Как сообщается, автомобиль Toyota заблокировал выезд одновременно для трех машин. Инцидент произошел на Осокорках. Прохожие заметили записку для водителя и решили ее сфотографировать.

"Надеюсь ваш день прошел лучше! Потому как я ушла пешком! Под дождем! С массажным столом под мышкой! Потому что вы просто редиска!" – говорится в записке.

В Киеве &quot;герой парковки&quot; получил гневное послание: текст записки

В Киеве на парковке мужчине оставили гневную записку (фото: dtp.kiev.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове "героя парковки" настигла карма. В сообществе также предупредили харьковчан.

Стоит напомнить, что в Киеве "отличился" новый герой парковки. Из-за автомобиля не смогли проехать троллейбусы.

Ранее мы также писали, что в сети показали фото авто "идиотского" водителя у станции метро. В Киеве заметили очередного водителя, который припарковал свою "Газель", перегородив при этом практически полностью проход на станцию метрополитена "Героев Днепра".

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