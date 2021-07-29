В Киеве сняли на видео мошенника, который ходит по квартирам и "разводит" пенсионеров

После того, как он смотрит на сантехнику мужчина начинает говорить, что у него необходимо купить специальное оборудование.

"После разговора скрылся в неизвестном направлении. Увидите его в своем доме - гоните в шею. Проходимец еще тот", - заявил автор ролика.

Разговор с мужчиной произошел на Виноградаре, на улице Светлицкого.

В комментариях пользователь сети отметил, что видел этого мужчину на улице Драгоманова (Позняки). В подтверждение своих слов. Он также опубликовал фото, на котором видно, как мужчина, заметив пенсионерку, сразу же идет к ней, чтобы начать диалог.

Мошенник в Киеве обманывает пенсионеров (фото: facebook.com/Сергей Викторович Заец)