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В Киеве сняли на видео мошенника, который ходит по квартирам и "разводит" пенсионеров

Автор: Роман Мирончук

Житель Киева снял на видео мужчину, который, по его словам, ходит по жилым домам и "разводит" пенсионеров. Он пытается попасть в квартиры под предлогом проверить качество воды из-под крана.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

После того, как он смотрит на сантехнику мужчина начинает говорить, что у него необходимо купить специальное оборудование.

"После разговора скрылся в неизвестном направлении. Увидите его в своем доме - гоните в шею. Проходимец еще тот", - заявил автор ролика.

Разговор с мужчиной произошел на Виноградаре, на улице Светлицкого.

В комментариях пользователь сети отметил, что видел этого мужчину на улице Драгоманова (Позняки). В подтверждение своих слов. Он также опубликовал фото, на котором видно, как мужчина, заметив пенсионерку, сразу же идет к ней, чтобы начать диалог.

Мошенник в Киеве обманывает пенсионеров (фото: facebook.com/Сергей Викторович Заец)

Напомним, мошенники в Украине размещали на сайтах несуществующие товары и продавали их гражданам. Они "торговали" электронной, компьютерной и мобильной техникой.

Мы также писали о том, украинцев предупредили о новых наглых мошенниках, которые работают через "Новую почту". Они предлагают на сайтах бесплатных объявлений купить смартфоны по заниженной цене, но вместо телефона там находится кирпич.

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Киевмошенник