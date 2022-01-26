В Киеве сносят здания Железнодорожной колонии. Смотрите, как она выглядела более 100 лет назад

Как рассказывают очевидцы, сегодня при помощи спецтехники стали разрушать один из корпусов на территории железнодорожного института на пересечении улиц Ивана Огиенко и Брюллова.

Кроме того, проводится массовый спил многолетних деревьев на территории Госуниверситета инфраструктуры и технологий.

В публикации отмечается, что в прошлом году комплекс исторических построек "Железнодорожная колония" на улице Огиенко, 19, пустил с молотка местный университет транспорта.

"А теперь без разрешительных документов их сносят под видом вездесущей "реконструкции"", - отмечается в сообщении.

Также в сети опубликовали фото, как разрушают постройки.

В Киеве сносят корпус Госуниверситета инфраструктуры и технологий на территории комплекса "Железнодорожная колония" (фото: Кондратий Дармограенко / facebook.com/lossolomasdistrict)

"В Единой государственной электронной системе в сфере строительства по этому адресу имеется только один документ - уведомление о начале подготовительных работ (установка дома забора, обустройство заездов и т.д.). Разрешение на проведение каких-либо строительных работ у застройщика - отсутствует", - рассказывают в паблике.

Что известно о комплексе "Железнодорожная колония"

Железнодорожная колония - историческая местность в Соломенском районе столицы (расположена вдоль улиц Ползунова, Георгия Кирпы, Брюллова, Ивана Огиенко, Архитектора Кобелева и Стадионной. Является первым примером строительства микрорайона служебного жилья в Киеве, автором которого стал известный киевский архитектор Александр Кобелев.

фото: архитектор Александр Кобелев (1860 - 1942 гг)

Возникла в 1860-70-е годы как поселение железнодорожников вблизи нового железнодорожного вокзала и железнодорожных мастерских (напомним, что строительство железнодорожного вокзала было завершено в 1869 году).

Здесь до сих пор уцелел ряд зданий, которые более ста лет назад формировали этот рабочий поселок с развитой инфраструктурой.

В 2001 году на территории бывшей Железнодорожной колонии построен новый Южный вокзал, соединяющийся переходом с Центральным вокзалом.

Кстати, в разное время в домах на "Железнодорожной колонии" жили или работали П. Губенко (Остап Вишня), Анатолий Петрицкий, Александр Вертинский.

Панорама Соломенки (на первом плане) и Железнодорожной колонии. Фото 1880-х гг. (primetour.ua)

Схема станции Киев-Пассажирский и Железнодорожной колонии, конец XIX ст. (primetour.ua)

Железнодорожный вокзал с близлежащими путями. С открытки начала ХХ ст. (фото: primetour.ua)

Корпус механической лаборатории Главных железнодорожных мастерских (фото: primetour.ua)