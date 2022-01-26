У Києві зносять будівлі Залізничної колонії. Дивіться, як вона виглядала понад 100 років тому

Як розповідають очевидці, сьогодні за допомогою спецтехніки стали руйнувати один з корпусів на території залізничного інституту на перетині вулиць Івана Огієнка і Брюллова.

Крім того, проводиться масове спилення багаторічних дерев на території Держуніверситету інфраструктури і технологій.

У публікації зазначається, що минулого року комплекс історичних будівель на вулиці Огієнка, 19 пустив з молотка місцевий університет транспорту.

"А тепер без дозвільних документів їх зносять під виглядом всюдисущої "реконструкції"", - наголошується в повідомленні.

Також в мережі опублікували фото, як руйнують споруди.

У Києві зносять корпус держуніверситету інфраструктури і технологій на території комплексу "Залізнична Колонія" (фото: Кондратій Дармограєнко / facebook.com/lossolomasdistrict)

"У Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва за цією адресою наявний лише один документ - повідомлення про початок підготовчих робіт (встановлення буд. паркану, облаштування заїздів, тощо). Дозвіл на проведення будь-яких будівельних робіт у забудовника - відсутній", - розповідають в пабліку.

Що відомо про комплекс "Залізнична колонія"

Залізнична колонія - історична місцевість у Солом'янському районі столиці (розташована вздовж вулиць Ползунова, Георгія Кирпи, Брюллова, Івана Огієнка, Архітектора Кобелєва та Стадіонної. Є першим прикладом будівництва мікрорайону службового житла в Києві, автором якого став відомий київський архітектор Олександр Кобелєв.

фото: архітектор Олександр Кобелєв (1860 - 1942 рр.)

Виникла у 1860-70-ті роки як поселення залізничників поблизу нового залізничного вокзалу та залізничних майстерень (нагадаємо, що будівництво залізничного вокзалу було завершено у 1869 році).

Тут досі вціліла низка будівель, які понад сто років тому формували це робітниче селище з розвиненою інфраструктурою.

У 2001 році на території колишньої залізничної колонії побудований новий Південний вокзал, що з'єднується переходом з центральним вокзалом.

До речі, в різний час в домах на "Залізничній колонії" жили або працювали П.Губенко (Остап Вишня), Анатолій Петрицький, Олександр Вертинський.

Панорама Солом'янки (на першому плані) та Залізничної колонії. Фото 1880-х рр. (primetour.ua)

Схема станції Київ-Пасажирський і Залізничної колонії, кінець XIX ст. (primetour.ua)

Залізничний вокзал з прилеглими коліями. З листівки початку ХХ ст. (фото: primetour.ua)

Корпус механічної лабораторії головних залізничних майстерень (фото: primetour.ua)