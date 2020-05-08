В Киеве смягчают карантин: как теперь будут работать рестораны и кафе

В Киеве смягчают карантин из-за коронавируса и возобновляют работу ресторанов и кафе. Заведения открывают в связи с соответствующим разрешением правительства уже на первом этапе снятия существующих запретов с 11 мая.

Летние площадки кафе и рестораны смогут работать с соблюдением определенных норм безопасности. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал 8 мая, как теперь будут обслуживать посетителей.

Глава КГГА сообщил в своем Facebook, что комиссия по чрезвычайным ситуациям города утвердила сегодня условия для работы летних площадок на первом этапе послаблений.

Работа заведений возможна только при условиях соблюдения:

расстояние между столиками - 1,5 метра

не более 2-х посетителей за одним столиком (без учета детей до 14 лет)

у персонала должны быть средства защиты (маски, перчатки).

"Городские власти для поддержки предпринимателей и упрощение процедур уже подготовила решение Киевсовета, которое вынесет на ближайшую сессию", - написал Кличко.

Также мэр рассказал, что открытым (летним) и сезонным площадкам, получавших документы в 2019 году, Департамент градостроительства и архитектуры выдаст новые документы на размещение без обработки и лишних согласований. Сроком в 2 рабочих дня. Касаться такая процедура будет и новых площадок, захотят работать с соблюдением всех требований.

Для летних и сезонных площадок в Киеве хотят установить символическую фиксированную сумму долевого участия - 1 гривну.

для летних площадок - до конца октября

для сезонных - до конца декабря.

В Киеве смягчают карантин и открывают рестораны и летние площадки кафе (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Ранее мы писали о том, что в Украине продлили карантин до 22 мая, но правительство анонсировало ослабление некоторых запретов уже с 11 мая. Откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах. Однако многое по-прежнему будет для жителей Украины запрещено.

Напомним, что 2 мая в Киеве под Офисом президента протестовали рестораторы - активисты требовали разрешить работу летних террас заведений питания во время введенных ограничительных мер и "открыли" на Банковой целый летний ресторан.