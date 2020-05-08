У Києві пом'якшують карантин: як тепер працюватимуть ресторани і кафе

У Києві відкриють ресторани та літні майданчики кафе з дотриманням певних умов
У Києві пом'якшують карантин через коронавірус і відновлюють роботу ресторанів і кафе. Заклади відкривають у зв'язку з відповідним дозволом уряду вже на першому етапі зняття чинних заборон з 11 травня.
Літні майданчики кафе і ресторани зможуть працювати з дотриманням певних норм безпеки. Мер Києва Віталій Кличко розповів 8 травня, як тепер будуть обслуговувати відвідувачів.
Голова КМДА повідомив у своєму Facebook, що комісія з надзвичайних ситуацій міста затвердила сьогодні умови для роботи літніх майданчиків на першому етапі послаблень.
Робота закладів можлива тільки за умов дотримання:
"Міська влада для підтримки підприємців та спрощення процедур вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію", - написав Кличко.
Також мер розповів, що відкритим (літнім) і сезонним майданчикам, які отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без обробки та зайвих погоджень. Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог.
Для літніх та сезонних майданчиків у Києві хочуть встановити символічну фіксовану суму пайової участі - 1 гривню.
У Києві пом'якшують карантин і відкривають ресторани та літні майданчики кафе (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Раніше ми писали про те, що в Україні продовжили карантин по 22 травня, але уряд анонсував ослаблення деяких заборон вже з 11 травня. Відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах. Однак багато іншого, як і раніше, буде для жителів України заборонено.
Нагадаємо, що 2 травня у Києві під Офісом президента протестували ресторатори - активісти вимагали дозволити роботу літніх терас закладів харчування під час введених обмежувальних заходів і "відкрили" на Банковій цілий літній ресторан.