У Києві пом'якшують карантин: як тепер працюватимуть ресторани і кафе

У Києві пом'якшують карантин через коронавірус і відновлюють роботу ресторанів і кафе. Заклади відкривають у зв'язку з відповідним дозволом уряду вже на першому етапі зняття чинних заборон з 11 травня.

Літні майданчики кафе і ресторани зможуть працювати з дотриманням певних норм безпеки. Мер Києва Віталій Кличко розповів 8 травня, як тепер будуть обслуговувати відвідувачів.

Голова КМДА повідомив у своєму Facebook, що комісія з надзвичайних ситуацій міста затвердила сьогодні умови для роботи літніх майданчиків на першому етапі послаблень.

Робота закладів можлива тільки за умов дотримання:

відстань між столиками - 1,5 метра

не більше 2-х відвідувачів за одним столиком (без урахування дітей до 14 років)

у персоналу повинні бути засоби захисту (маски, рукавички).

"Міська влада для підтримки підприємців та спрощення процедур вже підготувала рішення Київради, яке винесе на найближчу сесію", - написав Кличко.

Також мер розповів, що відкритим (літнім) і сезонним майданчикам, які отримували документи в 2019 році, Департамент містобудування та архітектури видасть нові документи на розміщення без обробки та зайвих погоджень. Терміном у 2 робочих дні. Стосуватиметься така процедура і нових майданчиків, що захочуть працювати з дотриманням всіх вимог.

Для літніх та сезонних майданчиків у Києві хочуть встановити символічну фіксовану суму пайової участі - 1 гривню.

для літніх майданчиків - до кінця жовтня

для сезонних - до кінця грудня.

У Києві пом'якшують карантин і відкривають ресторани та літні майданчики кафе (Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжили карантин по 22 травня, але уряд анонсував ослаблення деяких заборон вже з 11 травня. Відкриються деякі непродовольчі магазини, перукарні, салони краси, кафе і ресторанам дозволять працювати на винос і відкрити літні майданчики. Також будуть дозволені прогулянки в парках і скверах. Однак багато іншого, як і раніше, буде для жителів України заборонено.

Нагадаємо, що 2 травня у Києві під Офісом президента протестували ресторатори - активісти вимагали дозволити роботу літніх терас закладів харчування під час введених обмежувальних заходів і "відкрили" на Банковій цілий літній ресторан.