Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяца

С 11 мая в Украине начнут ослаблять карантин, но многое останется под запретом - полный список
Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. Правительство анонсировало ослабление некоторых карантинных запретов уже с 11 мая. В Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах.
Однако многое по-прежнему будет для жителей Украины запрещено. В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет недоступно украинцам после ослабления карантина 11 мая.
Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям:
Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили, что будет с Гидропарком и пляжами после окончания карантина.