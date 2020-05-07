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Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяца

STYLERЖизнь    07.05.2020 - 21:41
Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяца
Карантин в Украине (Коллаж РБК-Украина)

С 11 мая в Украине начнут ослаблять карантин, но многое останется под запретом - полный список

Карантин в Украине в связи с пандемией коронавируса продлили до 22 мая. Правительство анонсировало ослабление некоторых карантинных запретов уже с 11 мая. В Украине откроются некоторые непродовольственные магазины, парикмахерские, салоны красоты, кафе и ресторанам разрешат работать на вынос и открыть летние площадки. Также будут разрешены прогулки в парках и скверах.

Однако многое по-прежнему будет для жителей Украины запрещено. В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что будет недоступно украинцам после ослабления карантина 11 мая.

В Украине будет ЗАПРЕЩЕНО:

  • Работа фудкортов и зон отдыха ТРЦ
  • Работа кинотеатров и театров
  • Общественный транспорт без пропусков
  • Работа пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного транспорта
  • Работа регулярного железнодорожного и авиасообщения
  • Работа спортзалов и фитнесс-центров
  • Работа университетов, школ, детских садов
  • Запрещены массовые мероприятия
  • Перемещения группами более 2-х людей (кроме сопровождения детей)
  • Пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
  • Пребывание на улице без документов, которые удостоверяют личность.
  • Самовольно оставлять места самоизоляции

Кроме того, работа тех заведений и организаций, которым разрешат работать с 11 мая, будет подчиняться таким требованиям:

  • Социальное дистанцирование
  • Масочный режим
  • Регулярная дезинфекция
  • Соблюдение всех противоэпидемичных правил.

Ослабление карантина с 11 мая: что будет запрещено до конца месяцаНапомним, ранее мы писали о том, что в Киеве решили, что будет с Гидропарком и пляжами после окончания карантина.

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