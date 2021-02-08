В Киеве случился снежный коллапс: город парализован (видео)

Киев 8 февраля начало засыпать снегом, который время от времени переходит в метель. Коммунальщики активно расчищают дороги, но справляются с трудом, а службы такси подняли тарифы.
На странице "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео аварий, которые произошли в городе из-за снегопада.
Так, например, на улице Петра Запорожца водитель маршрутки пытался объехать затор по трамвайным путям и застрял.
"Молодец, теперь все трамваи стоят", - подписали видео в сети.
В Киеве маршрутка перегородила дорогу
На улице Олены Телиги можно увидеть огромное количество грузовых машин, которые по идее не должны находиться сегодня в столице.
"Знаете как это происходит? Один становится, потому что не может проехать, а другие пытаются его объехать. И, о чудо, также становятся. Горячие приветствия таким водителям грузовиков от водителей столиц", - подписали видеоролик.
Грузовики в столице блокируют проезд
Столичные власти говорят, что на дороги вечером вывели 347 единиц спецтехники и 206 работников в составе 32 бригад ручной уборки.
В полиции просят отказаться от пользования личным автотранспортом, пересесть на общественный, а при возможности - остаться дома.
Как мы ранее сообщали, синоптик Наталка Диденко предупредила о вероятности гололеда в столице и других областях Украины.