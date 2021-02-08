У Києві стався сніговий колапс: місто паралізоване (відео)

Так, наприклад, на вулиці Петра Запорожця водій маршрутки намагався об'їхати затор по трамвайних коліях і застряг.

"Молодець, тепер всі трамваї стоять", - підписали відео в мережі.

У Києві маршрутка перегородила дорогу

На вулиці Олени Теліги можна побачити величезну кількість вантажних машин, які по ідеї не повинні перебувати сьогодні у столиці.

"Знаєте як це відбувається? Один стає, тому що не може проїхати, а інші намагаються його об'їхати. І, о диво, також стають. Гарячі вітання таким водіям вантажівок від водіїв столиць", - підписали відеоролик.

Вантажівки в столиці блокують проїзд

Столична влада каже, що на дороги ввечері вивели 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад ручного прибирання.

В поліції просять відмовитися від користування власним автотранспортом, пересісти на громадський, а при можливості - залишитися вдома.