RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві стався сніговий колапс: місто паралізоване (відео)

Автор: Людмила Жукова

Київ 8 лютого почало засипати снігом, який час від часу переходить у заметіль. Комунальники активно розчищають дороги, але справляються з труднощами, а служби таксі підняли тарифи.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook опублікували відео аварій, які сталися в місті через снігопад.

Популярні новини
У Кривому Розі мати довела підлітка до виснаження: важить 9 кг і майже не розмовляє 04 лютого 2021
Які будуть зарплати в Україні та курс долара до 2024 року: прогноз уряду 06 лютого 2021
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку 07 лютого 2021
Було краще чи гірше? У Криму відповіли росіянину, що змінилося після 2014 року 06 лютого 2021
Все зробив правильно: Макаревич зробив заяву про Путіна 06 лютого 2021
Частина українців ніколи не захворіє на COVID-19: лікар назвав їх особливості 07 лютого 2021
Родзинки можуть сильно нашкодити: кому не можна їх їсти категорично 06 лютого 2021
У їдальні Верховної Ради змінилося меню і ціни: скільки тепер коштує пообідати 05 лютого 2021
Названі найнадійніші кросовери з пробігом: українці купують їх найчастіше 07 лютого 2021
Пенсії в Україні будуть призначати по-новому: що зміниться 07 лютого 2021

Так, наприклад, на вулиці Петра Запорожця водій маршрутки намагався об'їхати затор по трамвайних коліях і застряг.

"Молодець, тепер всі трамваї стоять", - підписали відео в мережі.

У Києві маршрутка перегородила дорогу

На вулиці Олени Теліги можна побачити величезну кількість вантажних машин, які по ідеї не повинні перебувати сьогодні у столиці.

"Знаєте як це відбувається? Один стає, тому що не може проїхати, а інші намагаються його об'їхати. І, о диво, також стають. Гарячі вітання таким водіям вантажівок від водіїв столиць", - підписали відеоролик.

Вантажівки в столиці блокують проїзд

Столична влада каже, що на дороги ввечері вивели 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад ручного прибирання.

В поліції просять відмовитися від користування власним автотранспортом, пересісти на громадський, а при можливості - залишитися вдома.

Як ми раніше повідомляли, синоптик Наталка Діденко попередила про ймовірність ожеледиці у столиці та інших областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України снег
Читайте також
У Львові дороги почали посипати кавовою гущею: українці в подиві
Снігопади та дощі по всій країні: прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди