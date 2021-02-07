На Украину движутся ледяные дожди и метели

Погода в Украине принесет в понедельник, 8 февраля, мокрый снег, ледяной дождь и метели на большую часть страны. Наталка Диденко сообщила о южном циклоне, который движется в страну.

Об этом синоптик рассказала на своей странице в Facebook , а в Укргидрометцентре дали подробные карты погоды.

"В южной части Украины, на Прикарпатье и в большинстве центральных областей из-за завтрашнего дневного (у кого вечернего) потепления снег будет переходить в мокрый снег, ледяной дождь и дождь", - пишет Диденко.

В Центре, на Юге и вокруг Карпат вероятны гололед, налипание мокрого снега.

Кроме того ожидается сильный ветер восточного направления, почти повсюду с штормовыми порывами.

Температура воздуха ближайшей ночью -7... -13 градусов, на Севере -12... -18, местами -19... -23 градуса, а в южной части -2... -6 мороза. В понедельник днем ожидается -5... -10 градусов, на Юге +3... +7 градусов. А в Крыму и на Закарпатье +6... +11 градусов.

А вот во второй половине или даже вечером понедельника в большинстве центральных областей ожидается потепление.

В Киеве завтра будет снег, мороз, гололед и сильный ветер. Снег соединится с ночными около -12 градусов и дневными -5... -8 градусов.

А вот 9-10 февраля морозы будут умеренными и даже "ласковее", вплоть до потепления. 11-12 февраля очередной циклон принесет очередное осложнение погоды со снегопадами и дождями.

Диденко прогнозирует, что ближе к следующим выходным Украину снова накроет волна серьезных морозов.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что будет с погодными условиями в стране в понедельник, 8 февраля.

Погода в Украине 8 февраля (фото: meteo.gov.ua)