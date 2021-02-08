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У Києві стався сніговий колапс: місто паралізоване (відео)

Новость на русском → Київ, Понеділок 08 лютого 2021 11:49
У Києві стався сніговий колапс: місто паралізоване (відео) Київ продовжує засипати снігом (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Київ 8 лютого почало засипати снігом, який час від часу переходить у заметіль. Комунальники активно розчищають дороги, але справляються з труднощами, а служби таксі підняли тарифи.

На сторінці "Київ Оперативний" у Facebook опублікували відео аварій, які сталися в місті через снігопад.

Так, наприклад, на вулиці Петра Запорожця водій маршрутки намагався об'їхати затор по трамвайних коліях і застряг.

"Молодець, тепер всі трамваї стоять", - підписали відео в мережі.

У Києві маршрутка перегородила дорогу

На вулиці Олени Теліги можна побачити величезну кількість вантажних машин, які по ідеї не повинні перебувати сьогодні у столиці.

"Знаєте як це відбувається? Один стає, тому що не може проїхати, а інші намагаються його об'їхати. І, о диво, також стають. Гарячі вітання таким водіям вантажівок від водіїв столиць", - підписали відеоролик.

Вантажівки в столиці блокують проїзд

Столична влада каже, що на дороги ввечері вивели 347 одиниць спецтехніки і 206 працівників у складі 32 бригад ручного прибирання.

В поліції просять відмовитися від користування власним автотранспортом, пересісти на громадський, а при можливості - залишитися вдома.

Як ми раніше повідомляли, синоптик Наталка Діденко попередила про ймовірність ожеледиці у столиці та інших областях України.

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