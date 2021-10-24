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У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчне відео

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Києва, Неділя 24 жовтня 2021 09:24
У Києві випадковий перехожий кинувся в озеро і врятував дитину: героїчне відео Фото: у Києві перехожий врятував дитину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Києві випадковий перехожий кинувся на крики про допомогу і врятував маленьку дівчинку, яка впала в озеро і тонула.

Про це йдеться в Facebook Київ Оперативний.

НП сталася в парку "Перемога", що на Дарниці в суботу, 23 жовтня.

Пізніше з'ясувалося, що рятувальника звуть Ігор, він з Івано-Франківської області, працює в поліції.

Що могло статися на озері

Стали відомі і подробиці події. Крім Ігоря ангелом-хранителем для дитини стала дівчина, яка побачила у воді дитину, побігла до неї і покликала на допомогу.

Коли дівчинку витягли, ще один чоловік швидко зняв з неї мокрий одяг і укутав своєю кофтою.

Дівчинку звуть Соня, їй 4-5 років. Вона плакала і нічого не говорила. Що дивно, дитина була в підгузку, і одягнеа зовсім не по сезону.

Мама дитини з'явилася хвилин через п'ять, схопила дитину і швидко втекла ще до прибуття поліції і швидкої.

Як саме дівчинка опинилася у воді, а судячи з відео - вона була далеко від берега - не повідомляється. Відомо, що в кінці парку є невелике довге озеро, штучно розширене і облаштоване, над водоймою є містки, а також пункт прокату човнів і катамаранів.

Раніше ми писали, що школярка з Іспанії пожертвувала своїм волоссям заради порятунку 6-річної львів'янки.

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