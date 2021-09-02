В Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку: в сети впечатлены от поступка (видео)

В Киеве на Лесном массиве школьники-вандалы катались на самокатах на теннисном столе.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Киев оперативный".
Так, инцидент произошел 2 сентября на ул. Братиславская.
На видео видно, что трое детей затащили самокаты на теннисный стол и начали кататься на нем. Такой поступок возмутил местных жителей.
"1 сентября дети пошли в школы получать знания. Пожалуй, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисном столе нельзя", - говорится под видео.
В комментариях пользователи поражены от поступка детей
Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку. В частности, вандал каждый день забирал по несколько штук домой. Действия мужчины пока неизвестны.
Также мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, повредивший стеклянный мост. Таким образом он решил проверить мост.