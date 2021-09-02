В Киеве группа школьников уничтожала детскую площадку: в сети впечатлены от поступка (видео)

Так, инцидент произошел 2 сентября на ул. Братиславская.

На видео видно, что трое детей затащили самокаты на теннисный стол и начали кататься на нем. Такой поступок возмутил местных жителей.

"1 сентября дети пошли в школы получать знания. Пожалуй, ни в школе, ни дома им не сказали, что ездить на самокатах по теннисном столе нельзя", - говорится под видео.

В комментариях пользователи поражены от поступка детей