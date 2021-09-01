В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: "каждый день по несколько штук" (фото)
В Днепре заметили пожилого мужчину, который разбирал пешеходную дорожку. В частности, мужчина вытаскивал из нее по одной частичке брусчатки, а затем клал их в сумку.
Об инциденте рассказали в Facebook- сообществу "Наш Тополь 1".
Да, мужчина крал мостовую не первый день. Вероятно, он забрал таким образом несколько десятков плиток.
По словам автора, теперь на этом участке можно спотыкаться и падать.
"Огромная просьба не давать таким скромным вандалам ломать и разбирать то, что было сделано для нас всех", — отмечает автор публикации.
Пока неизвестно, зачем ему была нужна брусчатка.
Мужчина разбирал брусчатку в Днепре (фото: facebook.com/groups)
В комментариях пользователи пишут, что мужчина каждый день приходит в это место. Его уже якобы прогоняли, однако пенсионер возвращается снова и снова.
- Найти куда он отнес и принести обратно. За такое нужно наказывать;
- Он там каждый день по несколько штук берет. Его уже оттуда прогоняли;
- Интересно, зачем он это делает;
- Теперь реально там уничтожится пешеходная дорожка, а восстановить теперь некому;
- Нужно было вызвать полицию и выписать штраф. И пусть возместит все нанесенные убытки. Может тогда задумается;
- У него в инстинкте заложено все откуда-то тащить домой.
Ранее мы сообщали, что в Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Против него возбудили дело.
Также мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, повредивший стеклянный мост. Таким образом он решил проверить мост.