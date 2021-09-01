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В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: "каждый день по несколько штук" (фото)

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Днепр, Среда 01 сентября 2021 19:31
В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: "каждый день по несколько штук" (фото) Мужчина воровал брусчатку в Днепре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Днепре заметили пожилого мужчину, который разбирал пешеходную дорожку. В частности, мужчина вытаскивал из нее по одной частичке брусчатки, а затем клал их в сумку.

Об инциденте рассказали в Facebook- сообществу "Наш Тополь 1".

Да, мужчина крал мостовую не первый день. Вероятно, он забрал таким образом несколько десятков плиток.

По словам автора, теперь на этом участке можно спотыкаться и падать.

"Огромная просьба не давать таким скромным вандалам ломать и разбирать то, что было сделано для нас всех", — отмечает автор публикации.

Пока неизвестно, зачем ему была нужна брусчатка.

В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: &quot;каждый день по несколько штук&quot; (фото)В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: &quot;каждый день по несколько штук&quot; (фото)В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: &quot;каждый день по несколько штук&quot; (фото)В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: &quot;каждый день по несколько штук&quot; (фото)

Мужчина разбирал брусчатку в Днепре (фото: facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что мужчина каждый день приходит в это место. Его уже якобы прогоняли, однако пенсионер возвращается снова и снова.

  • Найти куда он отнес и принести обратно. За такое нужно наказывать;
  • Он там каждый день по несколько штук берет. Его уже оттуда прогоняли;
  • Интересно, зачем он это делает;
  • Теперь реально там уничтожится пешеходная дорожка, а восстановить теперь некому;
  • Нужно было вызвать полицию и выписать штраф. И пусть возместит все нанесенные убытки. Может тогда задумается;
  • У него в инстинкте заложено все откуда-то тащить домой.

Ранее мы сообщали, что в Киеве вандал облил краской флагшток возле КГГА. Против него возбудили дело.

Также мы сообщали, что в Киеве задержали вандала, повредивший стеклянный мост. Таким образом он решил проверить мост.

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