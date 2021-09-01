В Днепре мужчина разбирал брусчатку и клал ее себе в сумку: "каждый день по несколько штук" (фото)

В Днепре заметили пожилого мужчину, который разбирал пешеходную дорожку. В частности, мужчина вытаскивал из нее по одной частичке брусчатки, а затем клал их в сумку.

Об инциденте рассказали в Facebook - сообществу "Наш Тополь 1".

Да, мужчина крал мостовую не первый день. Вероятно, он забрал таким образом несколько десятков плиток.

По словам автора, теперь на этом участке можно спотыкаться и падать.

"Огромная просьба не давать таким скромным вандалам ломать и разбирать то, что было сделано для нас всех", — отмечает автор публикации.

Пока неизвестно, зачем ему была нужна брусчатка.

Мужчина разбирал брусчатку в Днепре (фото: facebook.com/groups)

В комментариях пользователи пишут, что мужчина каждый день приходит в это место. Его уже якобы прогоняли, однако пенсионер возвращается снова и снова.