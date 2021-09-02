RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві група школярів нищила дитячий майданчик: у мережі вражені від вчинку (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Лісовому масиві школярі-вандали каталися на самокатах на тенісному столі.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Київ оперативний".

Так, інцидент стався 2 вересня на вул. Братиславська.

На відео видно, що троє дітей затягли самокати на тенісний стіл і почали кататися на ньому. Такий вчинок обурив місцевих жителів.

"1 вересня діти пішли в школи отримувати знання. Мабуть, ні в школі, ні вдома їм не сказали, що їздити на самокатах по тенісному столі не можна", - йдеться під відео.

У коментарях користувачі вражені від вчинку дітей

  • Впадуть і будуть знати й такого робити більше не будуть;
  • Це не діти, а вандали;
  • Батьки будуть "радіти" славі їхніх дітей;
  • Гідний вчинок, молодці;
  • Ми в дитинстві теж робили незрозумілі речі, але навіщо нищити майно;
  • Мда, і це наше підростаюче покоління;
  • Їм, що землі мало.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловік розбирав бруківку і клав її собі у сумку. Зокрема, вандал кожного дня забирав по декілька штук додому. Дії чоловіка наразі невідомі.

Також ми повідомляли, що у Києві затримали вандала, який пошкодив Скляний міст. Таким чином він вирішив перевірити міст.

Читайте РБК-Україна в Google News
вандали