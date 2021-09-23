В Киеве школьники будут получать стипендию: кто может рассчитывать на выплаты

Как отмечается, соответствующее решение приняли сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета. За него проголосовали 86 депутатов.

Кто будет получать стипендию

По словам заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского, среди стипендиатов – дети, которые имеют высокие достижения в учебе, являются победителями и призерами международных, всеукраинских и городских предметных олимпиад, конкурсов и интеллектуальных турниров.

"Наши дети-наше будущее, поэтому мы и дальше будем способствовать развитию образовательной отрасли и всячески поддерживать талантливую молодежь города", – отметил он.

Как известно, стипендии Киевского городского совета ежегодно традиционно назначают с 2012 года. Ранее стипендия составляла 300 гривен, однако со временем ее размер вырос до 1000 гривен.