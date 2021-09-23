У Києві школярі отримуватимуть стипендію: хто може розраховувати на виплати

Як зазначається, відповідне рішення прийняли сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради. За нього проголосували 86 депутатів.

Хто отримуватиме стипендію

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, серед стипендіатів – діти, які мають високі досягнення в навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів та інтелектуальних турнірів.

"Наші діти – наше майбутнє, тому ми й далі сприятимемо розвитку освітньої галузі та всіляко підтримуватимемо талановиту молодь міста", – зазначив він.

Як відомо, стипендії Київської міської ради щороку традиційно призначають із 2012 року. Раніше стипендія становила 300 гривень, проте з часом її розмір зріс до 1000 гривень.