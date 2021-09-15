Победители ученических олимпиад получат 100 тысяч гривен уже в этом году
Победители нынешних международных олимпиад получат стипендии в размере 100 тысяч гривен. Сегодня правительство поддержало соответствующее решение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МОН Сергея Шкарлета.
Премии президента Украины в размере 100 тысяч гривен получат победители олимпиад по таким предметам:
- математики,
- физики,
- информатики,
- химии.
Кроме того, участникам внешнего независимого оценивания (ВНО) с наивысшими результатами выплатят стипендии в течение года (ежемесячно по 10 тысяч гривен).
"Сегодня правительство поддержало соответствующий Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, и внесло изменения в некоторые постановления Кабмина. Отныне стипендии и премии будут назначаться ежегодно по результатам участия в ВНО и международных олимпиадах", - сообщил министр.