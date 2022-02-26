В Киеве сейчас идут активные боевые действия: жителей столицы просят не выходить на улицу

В Киеве в ночь с 25 на 26 февраля проходят активные боевые действия. В связи с этим жителей столицы просят соблюдать спокойствие, быть осторожными и не выходить на улицу.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал КГГА .

Если вы в укрытии - не оставляйте его сейчас.

Если вы дома - не подходите к окнам, не выходите на балконы. Спрячьтесь в закрытом помещении, например, в ванной, и прикройтесь чем-нибудь, что помешает ранению от обломков от пуль.

Если вы услышите сирены (сигнал "Воздушная тревога") - немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Карта укрытий Киева доступна по этой ссылке.

Военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что в Киеве атакуют воинскую часть в районе метро "Берестейская".

Также в сети появились видео взрывов возле станции метро "Берестейская". На нем видно, как врагу дают отпор военные ВСУ и территориальная оборона города.

Видео: нападение на воинскую часть в Киеве ночью 26 февраля и стрельба