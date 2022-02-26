В Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине новые взрывы
Фото: возле киевской ТЭЦ-6 произошла новая серия взрывов (t me milinfolive)
В ночь на 26 февраля в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошли новые взрывы. Противник пытается атаковать станцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязь.
"Враг пытается атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины", - сообщили в Госспецсвязи.
Там отметили, что Вооруженные силы Украины ведут в районе ТЭЦ-6 бой.
Напомним, вечером 25 февраля возле киевской ТЭЦ-6 на Троещине произошла серия взрывов.
Отметим, вчера в Киеве несколько раз включали сирены воздушной тревоги.