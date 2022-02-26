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В Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине новые взрывы

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Киев, Суббота 26 февраля 2022 03:06
В Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине новые взрывы Фото: возле киевской ТЭЦ-6 произошла новая серия взрывов (t me milinfolive)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 26 февраля в Киеве возле ТЭЦ-6 на Троещине произошли новые взрывы. Противник пытается атаковать станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязь.

"Враг пытается атаковать ТЭЦ-6 в районе Троещины", - сообщили в Госспецсвязи.

Там отметили, что Вооруженные силы Украины ведут в районе ТЭЦ-6 бой.

Напомним, вечером 25 февраля возле киевской ТЭЦ-6 на Троещине произошла серия взрывов.

Отметим, вчера в Киеве несколько раз включали сирены воздушной тревоги.

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