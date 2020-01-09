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В Киеве счета за отопление и горячую воду значительно уменьшатся

STYLERЖизнь    09.01.2020 - 08:08
В Киеве счета за отопление и горячую воду значительно уменьшатся
Счета за отопление и горячую воду (фото: РБК-Украина)

Жители и гости столицы будут платить меньше за тепло

Правительство решило сделать перерасчет тарифов жителям Киева за отопление и горячую воду. При этом сниженные начисления люди уже будут в квитанциях за январь 2020 года. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

В КГГА заявили, что перерасчет стоимости отопления и горячей воды касается всех категорий потребителей Киева. Это связано со снижением стоимости природного газа.

Перерасчет будет проведен по методике, которую предоставило и утвердило правительство. За основу берется стоимость газа в соответствующем месяце. Таким образом, тарифы снизят на 22-23%.

Напомним, что после того, как правительство решило снизить тарифы на отопление, ряд областных центров, поселков начал пересматривать стоимость услуги тепла.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук обратился ко всем главам населенных пунктов не затягивать со снижением тарифов на тепло для украинцев.

При этом тарифы будут снижены также в таких городах как Днепр, Харьков, Чернигов, Сумы, Полтава, Кропивницкий, Житомир, Черкассы, Херсон, Тернополь, Ровно, Луцк, Черновцы, Мариуполь, Кривой Рог, Белая Церковь, Буча, Обухов и Северодонецк.

Известно, что в Кропивницком цена на тепло снизится еще больше чем, в Киеве - на 28,7%.

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