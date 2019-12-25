ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Субсидии в Украине: приятная новость для тех, кто получает льготы

STYLERЖизнь    25.12.2019 - 11:43
Субсидии в Украине: приятная новость для тех, кто получает льготы
Субсидии в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Украинцам объяснили, как будут начислять субсидии в ближайшие месяцы

Субсидии в Украине в зимнем сезоне 2019-2020 отменять не будут. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина 24". Он объяснил, что тем, кому уже назначили субсидию, ее отменять и пересматривать этой зимой не будут.

Гончарук сообщил, что на субсидии украинцев деньги в государственном бюджете есть и проблем с выплатами не будет.

"Тем, кому назначена субсидия, на протяжении этого сезона ее не потеряют. У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий… Тем, кому назначена субсидия, — они гарантированно ее получат. Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого", - рассказал премьер-министр Украины.

Он добавил, что президент Владимир Зеленский дал указание разработать механизм для того, чтобы снизить цифры в платежках. Особенно это касается оплаты за тепло.

"Мы посмотрели … несправедливо, что люди получают большие платежки. Сегодня мы фактически дали инструмент местным властям, каким образом снизить платежки на тот процент, на сколько подешевел газ", - объяснил Гончарук.

Система монетизации субсидий дала сбой: что теперь будет Получателей льгот и субсидий проверят на честность: кому в Украине придется вернуть деньги
Новости Украины субсидиильготы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь