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У Києві рахунки за опалення і гарячу воду значно зменшаться

STYLERЖиття    09.01.2020 - 08:08
У Києві рахунки за опалення і гарячу воду значно зменшаться
Рахунки за опалення і гарячу воду (фото: РБК-Україна)

Мешканці та гості столиці будуть платити менше за тепло

Уряд вирішив зробити перерахунок тарифів жителям Києва за опалення і гарячу воду. При цьому знижені нарахування люди вже будуть у квитанціях за січень 2020 року. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА заявили, що перерахунок вартості опалення та гарячої води стосується всіх категорій споживачів Києва. Це пов'язано зі зниженням вартості природного газу.

Перерахунок буде проведено за методикою, яку надало і затвердив уряд. За основу береться вартість газу у відповідному місяці. Таким чином, тарифи знизять на 22-23%.

Нагадаємо, що після того, як уряд вирішив знизити тарифи на опалення, ряд обласних центрів, селищ почав переглядати вартість послуги тепла.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук звернувся до всіх глав населених пунктів не затягувати зі зниженням тарифів на тепло для українців.

При цьому тарифи будуть знижені також в таких містах як Дніпро, Харків, Чернігів, Суми, Полтава, Кропивницький, Житомир, Черкаси, Житомир, Тернопіль, Рівне, Луцьк, Чернівці, Маріуполь, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів та Сєвєродонецьк.

Відомо, що у Кропивницькому ціна на тепло знизиться ще більше ніж, у Києві - на 28,7%.

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