В Киеве в ресторане популярной сети сняли на видео тараканьи бега возле блюд

Инцидент с тараканьими бегами произошел в ресторане быстрого питания "Пузата Хата", который расположен в ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича.

На ролике можно увидеть, как довольно крупный рыжий усач ползает между пластиковых емкостей с горчицей и соусами на стойке, за которой работники заведения передают посетителям из тар с блюдами порции по заказам, а люди с подносами далее следуют к кассам.

Таракан в "Пузатой Хате" в Киеве (фото: скриншот)

Хотя наглый таракан бегает совсем рядом с людьми, замечают его не все.

В публикации звучит призыв к администрации заведения обратить внимание на ситуацию, и принять меры.

"Это не таракан, а бесплатный дополнительный белок", - с сарказмом отмечает автор поста.

Видео: в киевском ТРЦ в ресторане быстрого питания заметили таракана