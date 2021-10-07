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В Киеве в ресторане популярной сети сняли на видео тараканьи бега возле блюд

Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ресторане популярной сети общественного питания в торгово-развлекательном центре заметили таракана, который ползал на подставке с продуктами на стойке около блюд для посетителей заведения. Насекомое снял на видео один из гостей кафе, после чего кадры разместили в сети.

Об этом 7 октября передает "Киев без цензуры" на Telegram-канале.

Инцидент с тараканьими бегами произошел в ресторане быстрого питания "Пузата Хата", который расположен в ТРЦ SkyMall на проспекте Романа Шухевича.

На ролике можно увидеть, как довольно крупный рыжий усач ползает между пластиковых емкостей с горчицей и соусами на стойке, за которой работники заведения передают посетителям из тар с блюдами порции по заказам, а люди с подносами далее следуют к кассам.

Таракан в "Пузатой Хате" в Киеве (фото: скриншот)

Хотя наглый таракан бегает совсем рядом с людьми, замечают его не все.

В публикации звучит призыв к администрации заведения обратить внимание на ситуацию, и принять меры.

"Это не таракан, а бесплатный дополнительный белок", - с сарказмом отмечает автор поста.

Видео: в киевском ТРЦ в ресторане быстрого питания заметили таракана

Ранее мы писали о том, что появилось видео, как в киевском супермаркете мышь на прилавке нагло уплетала продукты.

Добавим также, что перед этим в Киеве продавец в супермаркете объяснил покупателям тараканьи бега по продуктам фразой, что "это норма".

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КиевПузата хатаресторани