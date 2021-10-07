У Києві в ресторані популярної мережі зняли на відео тарганячі перегони біля страв

У Києві в ресторані популярної мережі громадського харчування в торгово-розважальному центрі помітили таргана, який повзав на підставці з продуктами на стійці біля страв для відвідувачів закладу. Комаху зняв на відео один з гостей кафе, після чого кадри розмістили в мережі.
Про це 7 жовтня передає "Київ без цензури" на Telegram-каналі.
Інцидент з тарганячими бігами стався в ресторані швидкого харчування "Пузата Хата", який розташований в ТРЦ SkyMall на проспекті Романа Шухевича.
На ролику можна побачити, як досить великий рудий вусань повзає між пластикових місткостей з гірчицею і соусами на стійці, за якою працівники закладу передають відвідувачам з тар зі стравами порції на замовлення, а люди з тацями далі йдуть до кас.
Тарган у "Пузатій Хаті" в Києві (фото: скріншот)
Хоча нахабний тарган бігає зовсім поруч з людьми, помічають його не всі.
У публікації звучить заклик до адміністрації закладу звернути увагу на ситуацію, і вжити заходів.
"Це не тарган, а безкоштовний додатковий білок", - із сарказмом зазначає автор поста.
Відео: у київському ТРЦ у ресторані швидкого харчування помітили таргана
Раніше ми писали про те, що з'явилося відео, як у київському супермаркеті миша на прилавку нахабно наминала продукти.
Додамо також, що перед цим у Києві продавець у супермаркеті пояснив покупцям тарганячі перегони по продуктах фразою, що "це норма".