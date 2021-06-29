В Киеве решили оригинально убрать скошенную траву: пришлось вызывать спасателей

На опубликованных кадрах видно, что куча скошенной травы, сложенная во дворах коммунальщиками полыхает во всю мощь.

Местные жители решили, что самостоятельно потушить довольно сильный огонь им не удастся, поэтому вызвали пожарных.

За кадром слышно возмущение автора видео, а одна из женщин рассказывает, что мимо пробегал парень, а потом все это загорелось.

Инцидент произошел на днях в микрорайоне ДВРЗ.

"Как вам утилизация скошенной травы на ДВРЗ, ул. Бородина. Пожарные были и все быстро затушили", - подписано видео.

Видео: В Киеве подожгли скошенную траву

Пользователи в комментариях возмущены происходящим: