У Києві вирішили оригінально прибрати скошену траву: довелося викликати рятувальників

На опублікованих кадрах видно, що купа скошеної трави, складена у дворах комунальниками палахкотить на всю міць.

Місцеві жителі вирішили, що самостійно загасити досить сильний вогонь їм не вдасться, тому викликали пожежників.

За кадром чутно обурення автора відео, а одна з жінок розповідає, що повз пробігав хлопець, а потім все це загорілося.

Інцидент стався днями в мікрорайоні ДВРЗ.

"Як вам утилізація скошеної трави на ДВРЗ, вул. Бородіна. Пожежники були і все швидко загасили", - підписано відео.

Відео: у Києві підпалили скошену траву

Користувачі в коментарях обурені тим, що відбувається: