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У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

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Київ, Четвер 22 липня 2021 15:26
У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового Колаж РБК-Україна: в Києві після ремонту відкрили Центральний автовокзал
Автор: Роман Мирончук

В Києві відкрився Центральний автовокзал, в якому проводили масштабну реконструкцію. Тепер на всі три поверхи можна піднятися і спуститися на ескалаторах. Також є ліфт і інші "фішки".

Про оновлений автовокзал в районі станції метро "Деміївська" пише видання ЦТС.

Як виглядає оновлений автовокзал

У виходів на платформи є пандуси. Всередині будівлі працюють кондиціонери. Крім того, планується установка автоматичних камер зберігання і боксів для зарядки мобільних телефонів.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Туалет на вокзалі платний, але якщо у вас є квиток, то ви можете їм скористатися безплатно.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там новогоУ Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Також в будівлі вокзалу вже працює готель з номерами декількох категорій. Є платна VIP-зона очікування, як в аеропорту.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

На першому поверсі знаходиться зона шопінгу, камери схову, туалет і охорона. На другому поверсі - каси, фудкорт, адміністрація і зона очікування. На третьому - готель, хостел і лаунж-зона.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там новогоУ Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

У автовокзал вклали близько 100 мільйонів гривень. Раніше біля автовокзалу було 12 платформ, зараз - 30. Не всі ще з них криті, але накривати будуть майже всі.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

При цьому платформи будуть закриті. Прохід здійснюватиметься за допомогою турнікетів - з посадковим талоном з QR-кодом. З 1 жовтня на платформу зможуть пройти тільки пасажири і ті, хто їх проводжають.

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там новогоУ Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал: як він виглядає і що там нового

У Києві після ремонту відкрився Центральний автовокзал (фото: cfts.org.ua)

Нагадаємо, киянка розповіла про зручності "Борисполя" під час подорожі з немовлям.

Ми також писали про те, що в Києві з'явиться новий "головний ескалатор країни".

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Київ автовокзал
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