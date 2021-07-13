В Киеве появится новый "главный эскалатор страны": где и как он будет выглядеть

На Центральном вокзале в Киеве Укрзализныця установит вместо старых эскалаторов два новых мощных Heavy Duty, которые оснащены современными технологиями.

"Наконец нам удалось подписать соглашение на замену эскалаторов, поэтому не позднее чем за 9 месяцев центральные железнодорожные ворота страны получат новые эскалаторы", - рассказал Иван Юрик.

Технические характеристики эскалаторов

Высота новых подъемников составит 6,5 метров. При этом их установят на место старых эскалаторов.

Работать они должны не менее 20 часов в сутки. Ожидается, что в час подъемники смогут обслуживать 7300 человек.

В них будет установлена LED-подсветка, сенсор для остановки лестничного полотна, когда на эскалаторах нет пассажиров. Также будут установлены устройства для обеззараживания перил.

Производитель обеспечит техническую поддержку и будет обслуживать эскалаторы в течение 60 месяцев.

Победителем торгов в системе Prozorro на поставку и установку эскалаторов стала компания "Мицуи Украина". За свои услуги компанию получит почти 13 миллионов гривен. В Укрзализныци отметили, что это на 16% меньше, чем планировалось потратить изначально.