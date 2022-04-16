В Киеве работают ЦНАПы: где можно получить админуслуги

В столице возобновили работу центры предоставления административных услуг.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
За две недели работы предоставлено около 2000 административных услуг. Из них около 1400 – лично.
"Постепенно расширяется спектр доступных для горожан услуг. В частности, в городском и 5 районных ЦНАПах возобновлен прием документов по паспортным услугам", – рассказал он.
Еще в трех ЦНАПах возобновлена работа по проведению регистрационных действий юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр.
С 18 апреля столичные ЦНАПы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Всю актуальную информацию о работе ЦНАП можно получить по телефонам горячей линии: 202-60-38, 202-60-39.
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