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В Киеве работают ЦНАПы: где можно получить админуслуги

Фото: В Киеве заработали ЦНАПы (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Людмила Жукова

В столице возобновили работу центры предоставления административных услуг.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

За две недели работы предоставлено около 2000 административных услуг. Из них около 1400 – лично.

"Постепенно расширяется спектр доступных для горожан услуг. В частности, в городском и 5 районных ЦНАПах возобновлен прием документов по паспортным услугам", – рассказал он.

Обратиться за оформлением паспортных документов можно в:

  • ЦНАП г. Киева – ул. Днепровская набережная, 19;
  • ЦНАП Голосеевской РГА – просп. Голосеевский, 42;
  • ЦНАП Дарницкой РГА – ул. С. Олейника, 21;
  • ЦНАП Деснянской РГА – проспект Маяковского, 29;
  • ЦНАП Соломенской РГА – просп. Воздухофлотский, 41;
  • ЦНАП Шевченковской РГА – бульвар Тараса Шевченко, 26/4.

Еще в трех ЦНАПах возобновлена ​​работа по проведению регистрационных действий юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Подать документы для проведения регистрационных действий можно в:

  • Дарницкий (ул. С. Олейника, 21),
  • Днепровский (ул. Харьковское шоссе, 18)
  • Оболонский (ул. Маршала Тимошенко, 16) ЦНАПы.

Записаться на прием можно через портал предоставления административных услуг или позвонив в call-центр.

С 18 апреля столичные ЦНАПы будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.

Всю актуальную информацию о работе ЦНАП можно получить по телефонам горячей линии: 202-60-38, 202-60-39.

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Киев