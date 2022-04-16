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У Києві працюють ЦНАПи: де можна отримати адмінпослуги

Фото: у Києві запрацювали ЦНАПи (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Людмила Жукова

У столиці відновили роботу центри надання адміністративних послуг.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За два тижні роботи надано близько 2000 адміністративних послуг. З них близько 1400 - особисто.

"Поступово розширюється спектр доступних для городян послуг. Зокрема, у міському та 5 районних ЦНАПах відновлено прийом документів за паспортними послугами", – розповів він.

Звернутися за оформленням паспортних документів можна в:

  • ЦНАП м. Києва - вул. Дніпровська набережна, 19;
  • ЦНАП Голосіївської РДА - просп. Голосіївський, 42;
  • ЦНАП Дарницької РДА - вул. с. Олійника, 21;
  • ЦНАП Деснянської РДА - проспект Маяковського, 29;
  • ЦНАП Солом'янської РДА - просп. Повітрофлотський, 41;
  • ЦНАП Шевченківської РДА - бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

Ще в трьох ЦНАПах відновлено роботу з проведення реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Подати документи для проведення реєстраційних дій можна:

  • до Дарницького (вул.с. Олійника, 21),
  • Дніпровського (вул. Харківське шосе, 18)
  • Оболонського (вул. Маршала Тимошенко, 16) ЦНАПів.

Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр.

З 18 квітня столичні ЦНАПи працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.

Всю актуальну інформацію про роботу ЦНАП можна отримати за телефонами Гарячої лінії: 202-60-38, 202-60-39.

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Київ