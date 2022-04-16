У Києві працюють ЦНАПи: де можна отримати адмінпослуги

У столиці відновили роботу центри надання адміністративних послуг.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За два тижні роботи надано близько 2000 адміністративних послуг. З них близько 1400 - особисто.
"Поступово розширюється спектр доступних для городян послуг. Зокрема, у міському та 5 районних ЦНАПах відновлено прийом документів за паспортними послугами", – розповів він.
Ще в трьох ЦНАПах відновлено роботу з проведення реєстраційних дій юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Записатися на прийом можна через портал надання адміністративних послуг або зателефонувавши в call-центр.
З 18 квітня столичні ЦНАПи працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 10:00 до 17:00.
Всю актуальну інформацію про роботу ЦНАП можна отримати за телефонами Гарячої лінії: 202-60-38, 202-60-39.
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