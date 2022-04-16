Где в Киеве можно пожениться во время войны: список адресов

Фото: Где расписаться в Киеве во время войны (Getty Images)

Даже во время войны люди хотят быть вместе и соединять себя брачными узами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. В столице Украины сейчас можно пожениться по определенным адресам.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.