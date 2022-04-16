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Где в Киеве можно пожениться во время войны: список адресов

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Киев, Суббота 16 апреля 2022 10:24
Где в Киеве можно пожениться во время войны: список адресов Фото: Где расписаться в Киеве во время войны (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Даже во время войны люди хотят быть вместе и соединять себя брачными узами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. В столице Украины сейчас можно пожениться по определенным адресам.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Где в Киеве можно расписаться

В столице работают 8 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.

В частности, в отделах принимают с 09:00 до 15:00 по адресу:

Левый берег

  • Дарницкий район - ул. К. Заслонова, 16;
  • Деснянский район - просп. Маяковского, 15А;
  • Днепровский район - б-р Верховной Рады, 8/20.

Правый берег

  • Голосеевский район - ул. Большая Васильковская, 92;
  • Оболонский район - просп. Оболонский, 28-В;
  • Печерский район - ул. Цитадельная, 7/10;
  • Соломенский район - б-р Вацлава Гавела, 1/28;
  • Шевченковский район –-ул. Академика Ромоданова, 17.

Сколько детей родилось в Киеве за время войны

За этот период в Киеве родилось 1314 малышей 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных – 31 двойня.

"Новорожденным и их родителям желаю крепкого здоровья и мирного неба, а вновь семьям – безусловной любви, благополучия и счастья!" – отметил Николай Поворозник.

Напомним, что в Украине вводят новую помощь для вынужденных переселенцев.

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