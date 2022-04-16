Где в Киеве можно пожениться во время войны: список адресов
Фото: Где расписаться в Киеве во время войны (Getty Images)
Даже во время войны люди хотят быть вместе и соединять себя брачными узами. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. В столице Украины сейчас можно пожениться по определенным адресам.
Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Где в Киеве можно расписаться
В столице работают 8 отделов государственной регистрации актов гражданского состояния.
В частности, в отделах принимают с 09:00 до 15:00 по адресу:
Левый берег
- Дарницкий район - ул. К. Заслонова, 16;
- Деснянский район - просп. Маяковского, 15А;
- Днепровский район - б-р Верховной Рады, 8/20.
Правый берег
- Голосеевский район - ул. Большая Васильковская, 92;
- Оболонский район - просп. Оболонский, 28-В;
- Печерский район - ул. Цитадельная, 7/10;
- Соломенский район - б-р Вацлава Гавела, 1/28;
- Шевченковский район –-ул. Академика Ромоданова, 17.
Сколько детей родилось в Киеве за время войны
За этот период в Киеве родилось 1314 малышей 659 мальчиков и 619 девочек. Среди новорожденных – 31 двойня.
"Новорожденным и их родителям желаю крепкого здоровья и мирного неба, а вновь семьям – безусловной любви, благополучия и счастья!" – отметил Николай Поворозник.