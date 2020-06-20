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В Киеве пьяный водитель снес остановку: люди чудом успели отскочить (фото и видео)

STYLERПроисшествия    20.06.2020 - 23:08
В Киеве пьяный водитель снес остановку: люди чудом успели отскочить (фото и видео)
В Киеве водитель снес остановку (фото: РБК-Украина)

В Киеве произошло ДТП по вине пьяного водителя, который влетел в остановку

В Киеве водитель легкового автомобиля Volkswagen снес остановку возле жилых домов на улице Драйзера на Троещине. ДТП произошло поздно вечером 20 июня.

К счастью, обошлось без пострадавших - люди еле успели отскочить. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина".

Отмечается, что водитель пролетел на красный свет светофора.

Как рассказали очевидцы аварии, вероятнее всего автомобилист не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку общественного транспорта, снес ее и после этого отъехал на обочину с обломками.

В Киеве пьяный водитель снес остановку: люди чудом успели отскочить (фото и видео)В Киеве пьяный водитель снес остановку: люди чудом успели отскочить (фото и видео)В Киеве пьяный водитель снес остановку: люди чудом успели отскочить (фото и видео)

В Киеве пьяный водитель снес остановку на Троещине (Фото: РБК-Украина)

Предположительно, водитель был в нетрезвом состоянии.

ДТП чуть не закончилось трагедией, так как 3 человека вовремя успели отскочить в сторону и не погибнуть под колесами авто.

Сейчас на месте аварии работают правоохранители.

Если не будет доказано, что водитель находился за рулем пьяным или в состоянии наркотического опьянения, то за создание ДТП ему грозит только символический штраф.

Сами полицейские решили не комментировать ситуацию.

Также в сети киевляне публикуют видео с места происшествия.

Видео: В Киеве водитель снес остановку на Троещине

Сотрудники полиции в настоящее время выясняются причины и детали аварии. Также на место ДТП прибыла карета "скорой".

Видео: В Киеве пьяный водитель протаранил остановку на Троещине и чуть не задавил людей

Ранее мы писали о том, что автохам размахивал пистолетом на дорогах Киева, потому что "большой человек в Укроборонпроме".

Напомним также, что недавно под Винницей пьяная женщина и без прав сбила 4-х детей, среди которых был и ее крестник.

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Автор: Владимир Костырин

Теги Новости Украины КиевДТПводители
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