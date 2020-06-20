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У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)

STYLERПодії    20.06.2020 - 23:08
У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)
У Києві водій зніс зупинку (фото: РБК-Україна)

У Києві сталася ДТП з вини п'яного водія, який влетів у зупинку

У Києві водій легкового автомобіля Volkswagen зніс зупинку біля житлових будинків на вулиці Драйзера на Троєщині. ДТП сталася пізно ввечері 20 червня.

На щастя, обійшлося без постраждалих - люди ледве встигли відскочити. Про це повідомляє кореспондент "РБК-Україна".

Зазначається, що водій пролетів на червоне світло світлофора.

Як розповіли очевидці аварії, найімовірніше автомобіліст не впорався з керуванням, заїхав на тротуар і врізався в зупинку громадського транспорту, зніс його і після цього від'їхав на узбіччя з уламками.

У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)У Києві п'яний водій зніс зупинку: люди дивом встигли відскочити (фото і відео)

У Києві п'яний водій зніс зупинку на Троєщині (Фото: РБК-Україна)

Імовірно, водій був у нетверезому стані.

ДТП ледь не закінчилося трагедією, бо 3 людини вчасно встигли відскочити в сторону і не загинути під колесами авто.

Зараз на місці аварії працюють правоохоронці.

Якщо не буде доведено, що водій перебував за кермом п'яним або в стані наркотичного сп'яніння, то за створення ДТП йому загрожує тільки символічний штраф.

Самі поліцейські вирішили не коментувати ситуацію.

Також в мережі кияни публікують відео з місця події.

Відео: У Києві водій зніс зупинку на Троєщині

Співробітники поліції нині з'ясовуються причини і деталі аварії. Також на місце ДТП прибула карета "швидкої".

Відео: У Києві п'яний водій протаранив зупинку на Троєщині та мало не задавив людей

Раніше ми писали про те, що автохам розмахував пістолетом на дорогах Києва, тому що "велика людина в Укроборонпромі".

Нагадаємо також, що нещодавно під Вінницею п'яна жінка і без прав збив 4-х дітей, серед яких був і її хрещеник.

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Автор: Володимир Костирін

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