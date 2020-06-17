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Под Винницей женщина сбила 4-х детей: пьяная, без прав, а пострадавший - ее крестник

STYLERПроисшествия    17.06.2020 - 08:31
Под Винницей женщина сбила 4-х детей: пьяная, без прав, а пострадавший - ее крестник
ДТП под Винницей (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Под Винницей женщина парковалась и наехала на группу детей, которые играли на улице

В селе Слободка Винницкой области 32-летняя женщина едва не раздавила четверых детей во время парковки. Она заезжала во двор на авто, но резко нажав на газ, наехала задним ходом на детвору, что играла на улице.

Как оказалось, горе-водитель (ее зовут Елена) была пьяна, еще и не имела прав. Да и за рулем авто в селе ее никто не видел. Скорость авто была такой, что она снесла забор и влетела в дерево, сообщает ТСН.

Старшему брату, который присматривал за ребятней, удалось оттолкнуть двоих детей. Что, возможно, спасло им жизни.

А вот 6-летнему Андрею не повезло – ему авто раздавило палец на ноге. Но больше всего пострадал 8-летний Вова – его машина сбила, переехала, еще и протянула по асфальту. Мальчик получил множественные травмы, в том числе и черепно-мозговую. Ребенка прооперировали, он был в состоянии травматической комы, но сейчас уже пришел в сознание.

В полиции говорят, что доза алкоголя в крови горе-водительницы превышала норму в пять раз. Ей может грозить до восьми лет лишения свободы. Автомобиль принадлежит нынешнему мужу Елены, а накануне умер ее бывший супруг и отец ее детей. В этот день женщина как раз возвращалась с поминок.

По трагическому стечению обстоятельств, Елена еще и крестная мама Вовы – наиболее пострадавшего мальчика. Бабушка ребенка говорит, что женщина плакала на коленях, целовала руки-ноги, просила прощения.

"Если поможет детей поднять, то простим, садить не хотим. У нее тоже двое деток, остались без отца, теперь еще останутся без мамы", – говорит бабушка мальчика.

ДТП в Винницкой области (видео: YouTube/ТСН)

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ДТП
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