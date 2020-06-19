Автохам размахивал пистолетом на дорогах Киева, потому что "большой человек в Укроборонпроме"

В Киеве задержали автохама с пистолетом (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Агрессивный водитель грозился убить автомобилиста прямо на дороге

В Киеве автохам угрожал пистолетом водителю, который не хотел уступать дорогу и пропускать машину. Как выяснилось позже, вооруженным автомобилистом оказался бывший член правления завода "Артем" (Укроборонпром).

Инцидент произошел утром 19 июня на улице Героев Сталинграда. Об этом говорится в сообщении группы "ЗупиниЛося" в Facebook.

Про конфликт рассказал водитель, которому угрожали расстрелом прямо за рулем.

По его словам, водитель Toyota Avensis пытался в нарушение ПДД перестроиться с правого ряда и влезть перед ним, стал нагло подрезать авто и теснить с дороги.

"На вопрос, что он делает, я услышал, что мне надо открыть глаза и пропустить его, потому что, он спешит… После моего отказа, на меня посыпались ругательства и угрозы. Меня назвали сопляком, с которым нет времени разбираться. А потом… мужчина выхватил пистолет и произнес (цитирую дословно): "Я тебя убью, и буду потом сожалеть об этом", - рассказал Александр Лясковский.

Тогда мужчина решил пропустить вооруженного водителя "от греха подальше", поехал следом и вызвал полицию. С ним сразу связалась патрульная служба, и уже через 5 минут обоих остановил наряд.

"Я сразу предупредил полицейских, что у водителя Тойоты пистолет. Пока ожидали приезда оперативной группы, мужчина подошел ко мне и сообщил, что он "большой человек в Укроборонпроме", и что он "все порешает", а мне, "сопляку, не надо было в это лезть", - пишет Лясковский.

Автохам заявил полицейским, что пистолет нашел 20 лет назад.

"С меня взяли показания и отпустили, сообщив, что свяжутся позже. Водитель Тойоты в сопровождении полицейских отправился в отделение. Зовут его Винниченко Виктор Николаевич - он кто-то там в Укроборонпроме, и видимо, до сих пор считает, что это открывает перед ним все двери и дает право размахивать пистолетом и угрожать убить каждого за малейшее неповиновение!" - возмущается киевлянин.

В Киеве экс-член правления завода "Артем" угрожал водителю пистолетом (Фото: facebook.com/zupynylosia)

Ранее мы писали о том, что в Киеве неадекватный водитель на джипе напал на велосипедиста, но для него это закончилось плачевно.

Напомним также, что в апреле в Киеве водитель элитного авто устроил стрельбу на дороге.

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Автор: Владимир Костырин