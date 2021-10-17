В Киеве пьяный мужчина сломал нос ребенку на улице: "это не должно сойти с рук"

В Киеве мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал нос 14-подростку на улице. Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы на улице Ломоносова, 4 около 20:00.

"Он гулял со своими друзьями, они смеялись, ничего не предвещало беды. Мой Макс отошел от друзей немного и ему в этот момент просто тварь пьяная, лет 50-ти ударил в нос. Была лужа крови и слезы моего ребенка, он сильно испугался от неожиданности!!!" - рассказала женщина.

Дети сразу же вызвали полицию, после чего мужчина со своим другом быстро скрылись с места происшествия. Парень вместе с родителями поехал в травмпункт.

Выяснилось, что у школьника сломанный со смешением. Пришлось вправлять. Теперь ему необходимо лежать в больнице 4-5 дней.

"Мой бедный мальчик получил не только физическую травму, а и психологическую… Это не должно вот так просто сойти с рук. Хотя может мой пост просто будет для кого-то предупреждением, пусть дети будут осторожны и внимательны по сторонам и взрослые тоже", - добавила мать мальчика.