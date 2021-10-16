В школе Днепра учительница младших классов напивалась на уроках и била детей по голове
В Днепре учительница младших классов распивала спиртное прямо в школе, и пьяной вела уроки. На нездоровое пристрастие классного руководителя к "огненной воде" пожаловались ученики, и в учебном заведении вспыхнул скандал.
Об этом передает издание "Наше Місто".
Школьники рассказали о поведении учительницы родителям, а те обратились в администрацию СШ №29 с требованием отреагировать на ситуацию и принять меры.
По словам мамы одной из учений 2 класса Юлии Рыженькой, горе-педагога замечали за преподаванием в пьяном виде неоднократно.
Дети рассказывали, что классный руководитель пила водку, и уже к пятому уроку не могла разговаривать.
Женщина в своем Facebook также добавила, что учительница 2В класса "ударила двух девочек по голове, якобы за то что они писали не "там где нужно", а на третью - чуть не упала".
"Самое страшное, что администрация школы знала о проблемах учителя с алкоголем, так как именно по этой причине она была уволена с предыдущей школы, но прикрывали этот факт, аргументируя тем, что работать некому", - возмущается Рыженькая.
Как выяснилось, руководство школы №29 решило уволить скандальную учительницу.
В департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета подтвердили данный инцидент и отметили, что "с администрацией заведения также была проведена беседа".
"Сейчас вакансия открыта, кадровые вопросы решаются администрацией, в школах кадровая автономия", - добавили в департаменте.
Напомним, буквально на днях в Днепре разгорелся другой школьный скандал - ученик 6 класса набросился с кулаками на учительницу музыки и избил за то, что педагог хотела забрать у него смартфон, так как мальчик играл во время урока на телефоне и матерился.
Также мы писали о том, что в сентябре в Черкассах школьников заставили работать на поле вместо уроков.