В Днепре школьник избил учительницу: у женщины все тело в синяках и гематомах

В Днепре школьник набросился с кулаками на учительницу музыки за то, что она хотела забрать у него смартфон. Шестиклассник играл во время урока на телефоне и матерился.

В Днепре ученик шестого класса школы №94 накинулся на учительницу музыки с кулаками. Школьник на уроке играл на мобильном телефоне, ел орехи и матерился в ответ на замечания. Педагог подошла к ученику и забрала у него смартфон. В ответ шестиклассник накинулся на учительницу музыки с кулаками и сильно ее избил.

"Все руки, грудная клетка и живот покрыты кровоподтеками и гематомами, если бы я не знала, я бы ни за что не поверила, что такие увечья мог нанести ребенок", - рассказала дочь учительницы Ольга Остапенко.

Известно, что это не первое проявление агрессии у подростка в сторону учителей и детей. После инцидента родители шестиклассника якобы уже забрали документы сына из школы.

Перед педагогом извиняться за случившееся они не стали. Сейчас в учебном заведении проводят проверку и делом занялись правоохранительные органы.

"Правоохранительные органы примут справедливое решение об ответственности родителей за действия их ребенка", - рассказала директор школы №94 Евгения Таран.