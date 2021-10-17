ru ua
Нд, 17 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Києві п'яний чоловік зламав ніс дитині на вулиці: "це не повинно зійти з рук"

Новость на русском →
Київ , Неділя 17 жовтня 2021 21:31
У Києві п'яний чоловік зламав ніс дитині на вулиці: "це не повинно зійти з рук" Колаж РБК-Україна: у Києві п'яний чоловік побив дитину
Автор: Роман Мирончук

У Києві чоловік у стані алкогольного сп'яніння зламав ніс 14-підлітку на вулиці. Інцидент стався в Голосіївському районі столиці на вулиці Ломоносова, 4 близько 20:00.

Про це розповіла мати постраждалого Ірен Матерухіна у Facebook-групі "Сусіди. Голосіїв".

"Він гуляв зі своїми друзями, вони сміялися, нічого не віщувало біди. Мій Макс відійшов від друзів трохи і йому в цей момент просто тварюка п'яна, років 50-ти вдарив в ніс. Була калюжа крові і сльози моєї дитини, він сильно злякався від несподіванки!!!"- розповіла жінка.

Діти відразу ж викликали поліцію, після чого чоловік зі своїм другом швидко зникли з місця події. Хлопець разом з батьками поїхав до травмпункту.

З'ясувалося, що у школяра зламаний зі змішанням. Довелося вправляти. Тепер йому необхідно лежати в лікарні 4-5 днів.

"Мій бідний хлопчик отримав не тільки фізичну травму, а й психологічну... Це не повинно ось так просто зійти з рук. Хоча може мій пост просто буде для когось попередженням, нехай діти будуть обережні і уважні по сторонах і дорослі теж", - додала мати хлопчика.

Нагадаємо, у Дніпрі вчителька молодших класів напивалася на уроках і била дітей по голові.

Ми також писали про те, що в Дніпрі школяр побив вчительку. У жінки все тіло в синцях і гематомах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
LITE
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день
Свято 17 жовтня: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково в цей день