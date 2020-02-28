В Киеве пьяный в хлам водитель наехал на мать с ребенком: все детали

В Киеве неадекватный водитель сбил женщину с ребенком
В Киеве на Виноградаре пьяный в стельку водитель наехал на женщину с ребенком. ДТП произошло на улице Светлицкого, 23 недалеко от супермаркета АТБ. Неадекватный мужчина сдавал назад на своей машине Ford, когда женщина с малышом выходили из магазина. Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
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Когда на место ДТП приехала полиция, мужчина по имени Божок Андрей Борисович отказался от прохождения теста на алкоголь, а потом отключился в полицейской машине.
Отмечается, что с женщиной и ребенком все хорошо.
Украинцы в комментариях возмутились инцидентом и пришли в гнев от поведения водителя.
Как мы ранее писали, в законопроекте № 2695 "Изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях" для участников дорожного движения предлагается повысить штрафы за такие нарушения: