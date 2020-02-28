У Києві п'яний як чіп водій наїхав на матір з дитиною: усі деталі

У Києві неадекватний водій збив жінку з дитиною
У Києві на Виноградарі п'яний водій наїхав на жінку з дитиною. ДТП сталося на вулиці Світлицького, 23 недалеко від супермаркету АТБ. Неадекватний чоловік здавав назад на своїй машині Ford, коли жінка з малюком виходили з магазину. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
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Коли на місце ДТП приїхала поліція, чоловік по імені Божок Андрій Борисович відмовився від проходження тесту на алкоголь, а потім відключився в поліцейській машині.
Наголошується, що з жінкою і дитиною все добре.
Українці в коментарях обурені інцидентом і прийшли в лють від поведінки водія.
Як ми раніше писали, в законопроекті № 2695 "Зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення" для учасників дорожнього руху пропонується підвищити штрафи за такі порушення: