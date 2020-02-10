Пьяный водитель снес коляску с младенцем под Запорожьем: новые детали

Авто сбило коляску с ребенком в Энергодаре (коллаж: РБК-Украина)

В Запорожской области автомобиль сбил коляску, в котором был трехмесячный ребенок

Автомобиль сбил коляску с младенцем на пешеходном переходе в Энергодаре Запорожской области. 48-летний водитель "ЗАЗ" оказался мертвецки пьяным - в его крови обнаружили, 1,85 промилле, что в девять раз превышает норму. В каком состоянии мама и малыш и как накажут водителя - в материале Styler.

Напомним, ДТП произошло в 12:00 7 февраля на проспекте Энергетиков. 34-летняя женщина переходила переход - ее пропустило авто в правой полосе, но когда она уже почти прошла, коляску снесло авто в левом ряду. Коляска отлетела на несколько метров, но малыш не вылетел из люльки, что, видимо и спасло ему жизнь.

Мама не пострадала, ее вместе с сыном немедленно транспортировали в больницу Запорожья, поскольку в Энергодаре нет даже МРТ. Медики говорят, что малыш родился не то чтобы в рубашке, а скорее - в бронежилете. Ведь никаких признаков черепно-мозговой травмы у него выявлено не было. Он продолжает пребывать под присмотров врачей.

Женщина до сих пор пребывает в состоянии шока. Она говорит, что у нее нет цели посадить водителя за решетку, но конечно же она хочет, "чтобы за руль он никогда больше в жизни не сел".

Авто сбило коляску с ребенком в Энергодаре (суд над водителем, фото: zv.zp.ua)

Суд избрал меру пресечения виновнику наезда на коляску с ребенком. Несмотря на доводы стороны защиты в сторону домашнего ареста, мужчину оставили под стражей на 60 суток. Правда, он может выйти на свободу, уплатив 100 тысяч гривен залога.

Авто сбило коляску с ребенком в Энергодаре (видео: ТСН/YouTube)

За содеянное подсудимому грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.