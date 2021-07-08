У Києві просто посеред вулиці утворився басейн (відео)
Фото: у Києві посеред вулиці сталася НП (facebook.com.kyivcity.gov.ua)
У Києві 8 липня посеред центру міста сталася НП. На вулиці Жилянській прямо посеред проїжджої частини утворився басейн.
Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
Відзначається, що НП сталася за адресою Жилянська, 34.
"Жарко, басейн замовляли?" - прокоментували відео.
У Києві посеред вулиці утворився басейн (facebook.com/KyivOperativ)
Відзначимо, що дана ситуація дуже небезпечна, в таку дірку в асфальті може хтось провалитися. У коментарях користувачі відреагували на НП.
- Бульк і немає асфальту!
- Не можна зробити, як у Чернігові? Перекривати вулицю за вулицею, міняти повністю всю комунікацію.
- Видно мама не вчила в дитинстві, що не можна ходити по тонкому асфальту.
- Я боюся таких провалів....реально людина може йти і просто провалитися хз куди. Жерсть.
- Там же палиця стирчить і шматок стрічки, видно ж, що туди точно ходити не треба.
- Земля йде з-під ніг.
- При таких темпах забудови і навантаження на стару інфраструктуру і повному ігноруванні норм і здорового глузду це такі бліді квіти. Буде набагато масштабніше і регулярніше.
Як ми писали раніше, у центрі Києва сталася серйозна НП (відео).