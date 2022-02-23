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В Киеве проучили "героя парковки" из-за которого мусор не могли вывезти пять раз (фото)

Автор: Роман Мирончук

Жители Троещины уже в пятый раз пострадали от автовладельца, который паркует свою машину так, что мусоровоз не может проехать во двор. В итоге во дворе остаются забитые мусорные баки.

Об этом сообщает Telegram-канал "TROESCHINA".

Инцидент произошел по адресу ул. Лисковская 18 Б. На владельца авто так рассердились, что пакеты с мусором просто оставили на его белом Huindai. Два пакета положили на капот под лобовое стекло, а один - повесили за зеркало заднего вида.

В Киеве проучили очередного "героя парковки" (фото: Telegram-канал "TROESCHINA")

Кроме того, люди вызвали полицию. По базе данных выяснили, что владелец иностранец, но связаться с ним нет возможности. При этом место его регистрации находится по другому адресу - улица Марины Цветаевой.

"Бабушки грозились порезать колеса, еле молодежь их успокоила", - говорится в сообщении.

Напомним, в центре Киева эвакуатор забрал на штрафплощадку элитный автомобиль Lexus, который владелец припарковал в неположенном месте.

Мы также писали о том, что в Киеве сурово проучили любителей парковаться в неположенном месте около жилого комплекса в районе Оболони.

Водителям пяти автомобилей спустили колеса. При этом люди просят не оставлять там машины, потому что они образуют затор и другим водителям сложно разъехаться.

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Киевпарковка